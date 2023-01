Velório de Bento XVI começa na Basílica de São Pedro

O corpo do papa emérito Bento XVI já começou a ser velado na Basílica de São Pedro, onde o público poderá se despedir do pontífice até quarta-feira (4). O enterro está marcado para o dia 5. O corpo foi transferido do mosteiro do Vaticano para a basílica.

O público poderá participar do velório das 9h às 19h nos três dias. Devem passar pelo local mais de 35 mil devotos.

Vestido com paramentos litúrgicos vermelhos e dourados, o corpo de Bento XVI foi colocado em um estrado simples, com dois guardas suíços de pé de cada lado.

O funeral será na praça de São Pedro, conduzido pelo papa Francisco na manhã de quinta-feira (5).

As cerimônias fúnebres serão simples, disse o Vaticano, de acordo com o desejo de Bento XVI.

São esperadas 60 mil pessoas no último adeus para assistir à missa de exéquias na praça do Vaticano. Após a cerimónia, o corpo será enterrado na Basílica de São Pedro.

Bento XVI, de 95 anos, morreu na manhã de sábado (30) no mosteiro do Vaticano, onde vivia desde 2013. Foi o primeiro papa em 600 anos a renunciar.

