Crianças são resgatadas com vida, 100 horas após terremoto na Turquia

Equipes de resgate retiraram nesta sexta-feira (10) um menino de 10 dias e sua mãe dos escombros de um prédio que desabou na Turquia e resgataram várias pessoas em outros locais quatro dias depois que um grande terremoto causou morte e destruição no Sul da Turquia e no Noroeste da Síria.

O número de mortos confirmados no terremoto mais letal na região em décadas estava em 21 mil em ambos os países na manhã de hoje.

Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas e sem comida em condições de inverno rigoroso, ávidas por um esforço multinacional de socorro para aliviar seu sofrimento.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, fez sua primeira viagem às áreas afetadas desde o terremoto, visitando um hospital em Aleppo, informou a mídia estatal síria.

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, também deve visitar a área do desastre em seu país novamente nesta sexta-feira, em meio a críticas de sobreviventes e da oposição política de que a resposta de seu governo à catástrofe foi lenta e mal organizada – acusações que ele rejeita a meses de uma eleição, programada para maio, na qual é candidato à reeleição. Essa eleição pode agora ser adiada devido ao desastre.

Resgates

Equipes de resgate, incluindo equipes especializadas de dezenas de países, trabalharam durante a noite nos escombros de milhares de edifícios destruídos na Turquia. Em temperaturas congelantes, eles regularmente pediam silêncio enquanto ouviam qualquer som de vida em montes de concreto mutilados.

No distrito de Samandag, na província turca de Hatay, equipes de resgate retiraram cuidadosamente dos escombros nesta sexta-feira um recém-nascido de 10 dias.

Com os olhos bem abertos, o bebê Yagiz Ulas foi envolto em um cobertor térmico e levado para um hospital de campanha. Equipes de emergência também levaram sua mãe, atordoada e pálida, mas consciente em uma maca, mostraram imagens de vídeo.

Em Diyarbakir, a leste, Sebahat Varli, de 32 anos, e seu filho Serhat foram resgatados e levados ao hospital na manhã de sexta-feira, 100 horas após o terremoto.

Do outro lado da fronteira, na Síria, equipes de resgate do grupo Capacetes Brancos usavam as mãos para cavar através do gesso e cimento até chegar ao pé descalço de uma jovem, vestindo pijama rosa, que foi retirada viva.

Mas as esperanças de que muitos mais seriam encontrados com vida estavam diminuindo.

O número de mortos do terremoto de magnitude 7,8 graus na Escala Ricther e vários tremores secundários poderosos em ambos os países ultrapassou os mais de 17 mil mortos em 1999, quando um terremoto igualmente poderoso atingiu o Noroeste da Turquia.

Este é agora o sétimo desastre natural mais mortal neste século, à frente do terremoto e tsunami no Japão, em 2011, e se aproximando dos 31 mil mortos por um terremoto no vizinho Irã, em 2003.

O número de mortos na Turquia subiu para 18.342 na manhã de hoje e o número de feridos estava em 74.242, disse a autoridade de gerenciamento de desastres Afad.

Na Síria, mais de 3,3 mil pessoas morreram, e as equipes de resgate dizem que muito mais pessoas permanecem sob os escombros.

*Reportagem adicional de Khalil Ashawi

