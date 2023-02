Incêndios consomem mais de 750 hectares de florestas no Chile

Incêndios florestais consumiram mais de 750 hectares de floresta no Chile, destruindo casas e ameaçando fazendas e florestas em meio a uma onda de calor de verão nas áreas sul e central do país.

Até agora, o fogo cobriu cerca de 550 hectares, uma área quase três vezes maior que Mônaco, perto da cidade de Chillán, a cerca de 400 quilômetros da capital Santiago, segundo a Corporação Nacional Florestal (Conaf).

Cerca de 200 hectares também foram devastados em outra parte da região de Nuble, acrescentou.

"É como se sua vida tivesse acabado", disse Juan Pradenas, um mecânico cuja casa em Chillán foi destruída pelo fogo. "Na minha idade, tenho que começar a lutar novamente para recuperar meu equipamento, perdi todas as minhas ferramentas de trabalho."

O Ministério do Interior do Chile declarou alerta vermelho para as regiões de Nuble e Biobio, mais ao sul, enquanto busca obter mais recursos para combater o incêndio em áreas florestais e de produção agrícola.

O ministério também fechou temporariamente sete parques nacionais em Santiago e algumas regiões do sul do Chile devido ao risco de novos incêndios.

O governo também teme que o Puelche --um fenômeno de vento quente e seco que deve atingir o centro e o sul do Chile em breve-- possa aumentar os desafios para uma região que já registra temperaturas de 42°C.

"É uma combinação muito complexa", disse o ministro da Agricultura, Esteban Valenzuela, a jornalistas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.