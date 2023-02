ONU pede aos EUA e Rússia que retomem acordo sobre armas nucleares

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou, nas últimas horas, aos Estados Unidos (EUA) e à Rússia que retomem a plena implementação do Novo Tratado Estratégico de Redução de Armas (New Star), após o presidente russo anunciar a suspensão do acordo. Para Vladimir Putin, "as elites do Ocidente" devem entender que é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha.

"Os EUA e a Rússia devem retomar sem demora a plena implementação do New Start. O tratado trouxe paz não só aos Estados Unidos e à Rússia, mas também a toda a comunidade internacional", disse Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres.

De acordo com Dujarric, "um mundo sem controle de armas nucleares é muito mais perigoso e instável, com consequências potencialmente catastróficas". Ele reiterou a necessidade de não poupar esforços para retomar o diálogo.

"É vital que o compromisso de alto nível entre as duas potências nucleares mais poderosas do mundo continue, e é por isso que apelamos a um reatamento da plena implementação do Tratado New Start por todas as partes", afirmou o porta-voz.

O presidente russo anunciou na terça-feira, durante o discurso anual do Estado da Nação, em Moscou, a suspensão do tratado sobre armas nucleares assinado com o governo norte-americano, dizendo que não se tratava de um "abandono" do acordo e argumentando que o país "deve estar preparado para realizar testes nucleares se os Estados Unidos o fizerem primeiro".

"É impossível derrotar a Rússia"

O anúncio de Putin chegou na mesma semana em que o presidente norte-americano, Joe Biden, realizou visita surpresa à Ucrânia, onde prometeu continuar a apoiar o país quando se completa o primeiro ano da guerra. O Parlamento da Rússia aprovou nesta quarta-feira (22) a suspensão do tratado.

Para Putin, "as elites do Ocidente não escondem a sua intenção, mas também não podem deixar de perceber que é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha".

"Pretendem transformar um conflito local num confronto global", acrescentou. "É exatamente assim que entendemos tudo isso, e vamos reagir da forma necessária, porque nesse caso estamos a falar da existência do nosso país".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia garantiu, entretanto, que pretende continuar a cumprir as restrições delineadas no tratado sobre o número de bombas nucleares que poderia ter implantado."A decisão nos foi imposta pelos EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte [Otan, aliança militar ocidental]"

As autoridades russas já culparam os Estados Unidos e o Ocidente pela decisão do presidente Putin de suspender a participação de Moscou no New Start. O ex-presidente Dmitry Medvedev, que é agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, considerou a medida uma resposta "há muito esperada" aos EUA e à Otan.

Em mensagem no Telegram, Medvedev disse que a decisão terá enorme ressonância no mundo em geral e nos Estados Unidos em particular.

Ele pediu que os arsenais nucleares do Reino Unido e da França sejam incluídos em futuros acordos de controle de armas entre a Rússia e o Ocidente.

O presidente da Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, também culpou os EUA pela suspensão do acordo. "Ao deixar de cumprir as suas obrigações e rejeitar as propostas do nosso país sobre questões de segurança global, os Estados Unidos destruíram a arquitetura da estabilidade internacional", disse Vyacheslav Volodin em comunicado.

A decisão de Moscou gerou rapidamente críticas internacionais, inclusive das autoridades ucranianas, que apelaram à comunidade internacional para que tome "medidas conjuntas urgentes para prevenir e combater qualquer forma de chantagem nuclear por parte do Estado terrorista".

