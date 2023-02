Três mulheres e duas crianças são retiradas dos escombros na Turquia

Duas mulheres foram retiradas dos escombros na cidade de Kahramanmaras, no sul da Turquia, e uma mãe com duas crianças foram resgatadas na cidade de Antakya nesta quarta-feira (15), enquanto os esforços de resgate se concentram em fornecer ajuda aos sobreviventes nove dias após um terremoto fatal.

As equipes de resgate puderam ser vistas aplaudindo e se abraçando enquanto uma ambulância levava uma mulher de 74 anos resgatada em Kahramanmaras, e mais cedo, uma mulher de 46 anos também foi resgatada na mesma cidade, perto do epicentro do terremoto.

Mais tarde nesta quarta-feira uma mulher chamada Ela e seus filhos Meysam e Ali foram retirados dos escombros de um prédio em Antakya, 228 horas após o terremoto, relatou a agência de notícias estatal Anadolu.

O número total de mortos na Turquia e Síria subiu para mais de 41.000, e milhões necessitam de ajuda humanitária, com muitos sobreviventes desabrigados em temperaturas quase congelantes de inverno. Os resgates agora em menor quantidade e espaçados.

O foco tem mudado para apoiar os sobreviventes e, com grande parte da infraestrutura de saneamento da região danificada ou inoperante devido aos terremotos, as autoridades de saúde enfrentam a difícil tarefa de garantir que as pessoas não adoeçam agora.

Síria

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quarta-feira estar particularmente preocupada com o bem-estar das pessoas no noroeste da Síria, região controlada por rebeldes com pouco acesso à ajuda. A organização pediu ao presidente sírio, Bashar al-Assad, que abra mais pontos de passagem na fronteira com a Turquia para permitir a chegada de ajuda.

As histórias de como as pessoas sobreviveram por dias sob os escombros também começam a surgir.

Huseyin Berber, diabético de 62 anos, sobreviveu por 187 horas depois que as paredes do térreo em que estava foram sustentadas por uma geladeira e um armário, deixando-lhe uma poltrona para sentar e um tapete para mantê-lo aquecido.

Ele tinha uma única garrafa de água e, quando acabou, bebeu a própria urina, disse ele de uma cama no Hospital da Cidade de Mersin.

"Gritei, gritei e gritei. Ninguém me ouvia. Gritei tanto que minha garganta doía... Alguém estendeu a mão e agarrou a minha. Eles me tiraram de lá. O buraco por onde saí era muito pequeno. Isso me assustou um pouco."

Em Kahramanmaras, famílias desabrigadas dormiam em tendas montadas no campo e na pista de corrida do estádio da cidade.

Em uma tenda, Hatice Kavakdali, de 28 anos, segurava um ursinho de pelúcia cinza.

"Não consigo colocar em palavras a experiência que tivemos. Foi tão assustador e ainda sinto a dor disso", disse ela.

"Perdi a consciência depois do terremoto e ainda estou me recuperando. Não conseguia me lembrar da minha família ou de como saímos de casa."

Batyr Berdyklychev, representante da OMS na Turquia, alertou que a escassez de água nas áreas atingidas pelo terremoto "aumenta o risco de doenças transmitidas pela água e surtos de doenças transmissíveis".

