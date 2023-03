Ciclone Yaku deixa um morto e dois desaparecidos no Peru

As chuvas, deslizamentos de terra e inundações que ocorreram nos últimos dias no Peru deixaram pelo menos um morto, dois desaparecidos e centenas de desalojados, segundo várias fontes oficiais.

A Polícia Nacional confirmou a morte de um homem que tinha sido considerado desaparecido no bairro de Cieneguilla, em Lima.

A vítima, entre 50 e 60 anos, foi arrastada por uma enxurrada de lama e pedras, informou o Corpo de Bombeiros Naval do Peru, citado pela rádio local RPP. A instituição acredita que o número de mortes pode ser maior com outras pessoas soterradas.

O Centro Nacional de Emergências do Peru informou que na região de Piura, no Norte do país, foram registrados seis feridos e dois desaparecidos, além de casas destruídas, depois de um deslizamento de terras no distrito de Canchaque.

Os deslizamentos e inundações repetiram-se nessa quinta-feira em algumas áreas de Lima, embora com menos força do que nos dias anteriores.

As chuvas nas terras altas provocaram o aumento do nível dos rios, levaram ao desmoronamento de casas e ao fechamento de estradas.

A morte ocorre quase uma semana depois de o governo peruano ter declarado estado de emergência em várias províncias do Norte, período em que pelo menos oito pessoas morreram, de acordo com o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) peruano.

As previsões meteorológicas observadas pelo Ministério da Defesa indicam que o ciclone poderá afetar o território peruano até 15 de abril.

