Incêndio em balsa filipina mata 29 pessoas, incluindo crianças

Equipes de resgate das Filipinas vasculhavam os restos de uma balsa incendiada nesta quinta-feira em busca de sobreviventes ou mais vítimas de um incêndio que varreu a embarcação, matando 29 pessoas, incluindo um bebê de 6 meses, disseram autoridades.

Os investigadores ainda não identificaram a causa do incêndio que começou por volta das 23h na quarta-feira ao largo da ilha de Basilan, no sul, no momento em que muitos passageiros dormiam em cabines com ar-condicionado na parte inferior da balsa.

"Pensei que estava sonhando, mas quando abri os olhos estava escuro e estávamos rodeados de fumaça", afirmou Mina Nani, de 46 anos, passageira do MV Lady Mary Joy 3, à rádio DZRH.

Ela disse que sobreviveu pulando da embarcação e compartilhando um dispositivo de flutuação com outro passageiro até que eles fossem resgatados.

Há números conflitantes sobre o número de pessoas na balsa, a qual as autoridades disseram não estar sobrecarregada. A guarda costeira informou que 225 pessoas, incluindo 36 tripulantes, foram resgatadas.

Onze pessoas, incluindo três crianças, morreram afogadas depois de pular da embarcação em chamas, enquanto 18 morreram no incêndio a bordo, disse o governador Hadjiman Hataman Salliman à DZRH.

Rejard Marfe, chefe da guarda costeira na região de Mindanao, disse à Reuters que houve "caos" depois que o fogo que se espalhava despertou as pessoas e que as 18 vítimas encontradas a bordo estavam "totalmente queimadas".

As Filipinas, um arquipélago de mais de 7.600 ilhas, têm um histórico ruim de segurança marítima, com embarcações frequentemente superlotadas e muitos navios antigos em uso.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.