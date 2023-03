Terremoto no Paquistão e Afeganistão deixa pelo menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas no Paquistão e no Afeganistão, depois que um terremoto de magnitude 6,5 atingiu áreas dos dois países na noite dessa terça-feira (21), disseram autoridades governamentais.

No noroeste do Paquistão, pelo menos nove pessoas morreram e 44 ficaram feridas, informou uma autoridade do governo paquistanês. Hospitais na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Norte, foram colocados em estado de emergência durante a noite.

No Afeganistão, quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas, segundo uma autoridade do Ministério da Saúde.

Casas e edifícios nos dois países também foram danificados.

O terremoto foi sentido em uma área de mais de mil quilômetros por cerca de 285 milhões de pessoas no Paquistão, na Índia, no Uzbequistão, Tadjiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão e Turcomenistão, informou o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

O epicentro foi nas montanhas Hindu Kush, na baixamente povoada província afegã de Badakhshan, 40 quilômetros (km) a sudeste da vila de Jurm, a uma profundidade de 187 km, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Grandes partes do Sul da Ásia são sismicamente ativas porque uma placa tectônica, conhecida como placa indiana, está empurrando para o norte a placa eurasiana.

Um terremoto de magnitude 6,1 no Leste do Afeganistão matou mais de mil pessoas no ano passado.

