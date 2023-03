Xi Jinping assume terceiro mandato na Presidência da China

O presidente da China, Xi Jinping, foi eleito nesta sexta-feira (10) pelo Congresso Nacional do Povo para o seu terceiro mandato como chefe de Estado. A reeleição significa que ele permanecerá no comando do partido, do Estado e das Forças Armadas.

Em 2018, o Congresso Nacional do Povo aprovou emenda constitucional que extinguiu o limite de dois mandatos de cinco anos para o cargo de presidente.

Xi Jinping havia iniciado no ano passado um inédito terceiro período no cargo de secretário-geral do Partido Comunista Chinês. A expectativa é de que ele solidifique o seu controle do poder com o preenchimento de importantes cargos governamentais com nomes de sua confiança.

Já o vice-primeiro-ministro da China, Han Zheng, assume a função de vice-presidente do país. Até a realização no ano passado do Congresso nacional do partido, ele integrava o comitê permanente do Birô Político do Partido Comunista.

