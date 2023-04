Chefe da Agência da Energia Atômica vai à Rússia

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA) vai à Rússia na próxima quarta-feira (5) para discutir as condições da Central Nuclear de Zaporizhia. Rafael Grossi faz a visita "no âmbito das consultas destinadas a garantir a proteção" do local, no Sudeste da Ucrânia, ocupado pelos russos e onde a situação é considerada muito precária.

A informação foi confirmada hoje (3) pelo representante russo em Viena, Mikhail Ulyanov. De acordo com a Reuters, Rafael Grossi vai se reunir com uma delegação russa para analisar a situação de Zaporizhia.

As forças russas tomaram a maior central nuclear da Europa em março de 2022 e, desde então, tanto Kiev quanto Moscou já bombardearam a região, o que preocupa a comunidade internacional devido ao risco de um acidente nuclear.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.