Conflitos armados intensificam crise humanitária no Sudão

A terceira semana de combates entre as forças armadas do Sudão e paramilitares das Forças de Apoio Rápido está aumentando a preocupação com um aprofundamento da crise humanitária na região.

Os dois lados concordaram em prorrogar um cessar-fogo por mais três dias até o fim deste domingo (30). Contudo, tiros e explosões foram ouvidos nas últimas horas na capital, Cartum, e em outros locais.

O ministério responsável pela saúde no Sudão informou que 528 pessoas foram mortas desde a eclosão da violência no dia 15 de abril.

As forças paramilitares divulgaram comunicado afirmando que derrubaram, em Cartum, um avião de guerra do exército.

Rebeldes

Em uma publicação via rede social, o exército declarou que nunca se renderia a rebeldes e que o povo sudanês vai conseguir celebrar a vitória em breve.

Cidadãos estrangeiros foram evacuados do país através da cidade de Porto Sudão, no nordeste do país, entre outros locais.

No sábado (29), um navio de bandeira saudita teria evacuado 1.900 pessoas, entre cidadãos da Arábia Saudita e de outros países.

A Organização das Nações Unidas (ONU) acredita que 100 mil refugiados fugirão do Sudão para o vizinho Chade. Há receios que o êxodo em massa vai piorar a crise humanitária.

