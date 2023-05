Biden anuncia pacote de ajuda militar de US$ 375 milhões para Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, anunciou um novo pacote de ajuda militar de US$ 375 milhões para a Ucrânia neste domingo (21). Ele disse ao presidente Volodymyr Zelensky que o país está fazendo tudo o que é possível para fortalecer a defesa da Ucrânia em meio à guerra com a Rússia.

Encontrando-se com Zelensky nos bastidores da cúpula de líderes mundiais do G7 em Hiroshima, no Japão, Biden afirmou que o pacote de ajuda militar inclui munições, artilharia, veículos blindados e treinamento.

"Juntamente com todo o G7, nós apoiamos a Ucrânia e prometo que não vamos deixá-los na mão", disse Biden.

Na reunião, o presidente norte-americano enfatizou a prontidão de seu país para ajudar a Ucrânia a se defender e deter a agressão russa, informou a Casa Branca.

Para isso, Biden discutiu o apoio dos EUA a um esforço conjunto com nações aliadas e parceiras a fim de treinar pilotos ucranianos em caças de quarta geração, como o F-16, acrescentou.

