China critica declaração conjunta do G7 que tratou do país asiático

A China se opôs firmemente à declaração conjunta do G7, emitida de Hiroshima, no Japão, e reclamou ao organizador da cúpula, o Japão, disse o Ministério das Relações Exteriores da China no sábado.

O ministério disse que o G7, desconsiderando as preocupações da China, a atacou e interferiu em seus assuntos internos, incluindo Taiwan, disse o ministério em comunicado.

A embaixada da China no Japão também se pronunciou, afirmando que a cúpula do G7 instigou o que chamou de política de bloco e instou o grupo a parar de criar confrontos e divisão.

Os líderes das principais democracias do mundo que estão reunidos na cidade japonesa de Hiroshima disseram mais cedo em comunicado que estão preparados para construir relações “construtivas e estáveis” com Pequim, ao mesmo tempo em que tentam reduzir a dependência do comércio com a segunda maior economia do mundo.

O comunicado também reafirmou a importância indispensável de paz e estabilidade em Taiwan para a segurança e a prosperidade da comunidade internacional.

