Erupção do Monte Etna interrompe voos para aeroporto na Sicília

Os voos que servem à cidade siciliana de Catania foram interrompidos neste domingo (21) depois que uma erupção do vizinho Monte Etna expeliu cinzas vulcânicas em suas pistas, disseram autoridades aeroportuárias.

O vulcão, de 3.330 metros de altura, pode entrar em ação várias vezes ao ano, lançando lava e cinzas sobre a ilha mediterrânea. A última grande erupção foi em 1992.

Os voos com destino e partida de Catania, um local turístico popular, serão suspensos até que as condições normais de segurança possam ser garantidas, informou o aeroporto no Twitter.

Os carros na cidade estavam cobertos por uma camada de poeira escura e arenosa, mostraram imagens da mídia italiana.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.