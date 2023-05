Polícia Judiciária recomeça hoje as buscas por Madeleine McCann

A Polícia Judiciária inicia, na manhã desta terça-feira (23), as buscas relacionadas ao desaparecimento da criança Madeleine McCann, há 16 anos, na barragem do Arade, em Silves. As diligências nesta área, na região do Algarve, vão contar também com a presença das polícias alemã e britânica.

A operação é feita a pedido das autoridades alemãs. O local fica a cerca de 50 quilômetros da praia da Luz, de onde Maddie, então com 5 anos, desapareceu em maio de 2007, quando passava férias com os pais.

Equipes de busca e cães farejadores trabalham nas duas margens da barragem, na tentativa de encontrar e identificar indícios sobre o desaparecimento e suposta morte da criança. O local era frequentado pelo principal suspeito, Christian Brueckner, e as autoridades procuram novas pistas que possam ser utilizadas judicialmente contra ele.

