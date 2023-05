Terremoto de magnitude 6,4 abala Guatemala

Um terremoto de magnitude 6,4 abalou o oeste da Guatemala nessa quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor, que teve origem a uma profundidade de 256 quilômetros, foi sentido no Sul do México e em El Salvador, disseram autoridades.

O epicentro estava localizado no departamento de Totonicapán, a 78 quilômetros a noroeste da capital guatemalteca e cerca de 100 quilômetros a leste da fronteira com o México, segundo dados do USGS.

"Após o terremoto registrado, se realiza o monitoramento por meio de representantes regionais e departamentais e as coordenações para a redução de desastres", informou a coordenadora nacional para a Redução de Desastres (Conred) da Guatemala.

"Até o momento, não foram registrados danos, mas estaremos atualizando as informações", acrescentou a instituição.

Testemunhas da Reuters relataram que o terremoto foi longo e forte. Em Cidade da Guatemala, alguns moradores, assustados, saíram às ruas.

(Reportagem de Sofía Menchú, Adriana Barrera, Diego Oré e Nelson Rentería)

