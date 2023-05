Timor Leste tem eleições legislativas neste domingo

Mais de 890 mil eleitores estão aptos a votar neste domingo (21) nas eleições legislativas noi Timor-Leste. Concorrem 17 partidos. São as maiores eleições legislativas do país, desde a restauração da independência e a primeira votação sem coligações pré-eleitorais.

O maior confronto se dá entre a Fretilin, de Mari Alkatiri, atualmente no governo, e o partido de Xanana Gusmão, antigo presidente do país.

Há mais de 250 observadores internacionais acompanhando o processo eleitoral.

Os líderes partidários estão confiantes na vitória nas eleições legislativas e deram o tom a uma jornada eleitoral que ocorreu, até agora, sem incidentes. Eleitores orgulhosos mostram os dedos roxos pela tinta que confirmam ter votado.

Fiscais partidários, observadores internacionais e muitos jornalistas, incluindo de Portugal, da Austrália e da China, acompanham a votação, realizada em número recorde de centros de votação, muitos deles instalados em escolas.

O chefe de Estado, José Ramos-Horta, dos primeiros a votar, defendeu a tranquilidade das eleições e insistiu na defesa de uma maioria absoluta.

"Creio que [depois do voto] não haverá problema. Há sempre um receio porque em alguns países, como na Guiné-Bissau, e tenho experiência disso, o problema não é antes e durante as eleições, o problema é depois. Aqui, em Timor-Leste, não tem ocorrido esse problema. Em todas as eleições os resultados foram aceites pelos derrotados", afirmou o chefe de Estado.

Em outro centro de votação da capital, Mari Alkatiri e Francisco Guterres Lú-Olo, respectivamente secretário-geral e presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), reiteravam a confiança que manifestaram durante a campanha de um mês.

