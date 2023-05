Uganda promulga lei anti-LGBTQ rígida que inclui pena de morte

O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, sancionou uma das leis anti-LGBTQ mais duras do mundo, incluindo a pena de morte para "homossexualidade agravada", atraindo críticas ocidentais e arriscando sanções de doadores de ajuda.

As relações entre pessoas do mesmo sexo já eram ilegais em Uganda, assim como em mais de 30 países africanos, mas a nova lei vai além.

Estipula a pena de morte para "infratores em série" contra a lei e transmissão de uma doença terminal como HIV/Aids através do sexo gay. Também determina uma sentença de 20 anos por "promover" a homossexualidade.

"O presidente de Uganda legalizou hoje a homofobia e a transfobia patrocinadas pelo Estado", disse Clare Byarugaba, ativista de direitos humanos de Uganda. "É um dia muito sombrio e triste para a comunidade LGBTQ, nossos aliados e toda Uganda."

Ela e outros ativistas prometeram contestar judicialmente a lei, que Museveni foi fotografado assinando em sua mesa com uma caneta dourada em uma foto postada no Twitter pela Presidência do país. O líder de 78 anos chamou a homossexualidade de "desvio do normal" e pediu aos parlamentares que resistam à pressão "imperialista".

𝐐𝐔𝐎𝐓𝐄

“Africa should provide the lead to save the world from this degeneration and decadence which is really very dangerous for humanity. If people of opposite sex stop appreciating one another then how will the human race be propagated?- @KagutaMuseveni pic.twitter.com/7wJ4AbXFZ8