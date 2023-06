Encontrados destroços dentro da área de buscas do submarino

A Guarda Costeira norte-americana disse que foram encontrados destroços dentro da área de buscas por um ROV perto do Titanic. Uma nova coletiva de imprensa foi agendada para as 20 horas.

No Twitter, a corporação disse nesta quinta-feira (22) que foi encontrado um "campo de destroços" por uma embarcação robótica dentro da área de busca pelo Titan, próximo aos destroços.

Os peritos norte-americanos estão avaliando as descobertas e não adiantaram, até o momento, se os destroços pertencem ao Titan, o submersível que está desaparecido desde domingo (18).

O submersível da OceanGate, que fazia uma viagem até aos destroços do Titanic, está desaparecido desde a tarde de domingo, depois de ter perdido o contacto com a superfície cerca de uma hora e 45 minutos após o início da viagem.

As buscas pelo Titan entraram em uma fase crítica, uma vez que as reservas de oxigênio a bordo da embarcação se esgotariam nesta quinta-feira. Por este motivo, as operações de busca e resgate foram reforçadas no Atlântico.