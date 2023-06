Holanda distribui protetor solar; câncer de pele aumenta no país

Diante da previsão de temperaturas acima dos 30 graus, as autoridades holandesas anunciaram a instalação de pontos de abastecimento gratuito de protetor solar. A medida será adotada durante todo o verão.

Numa primeira fase, centenas de pontos de distribuidores do produto já foram montados em estabelecimentos de ensino, festivais, parques, recintos esportivos e espaços públicos ao ar livre em todo o país.

O governo pretende garantir o acesso geral e gratuito do público ao modo mais seguro de prevenir doenças cancerígenas cutâneas e tornar o seu uso "tão comum quanto lavar os dentes".

A iniciativa, lançada pelo país do Norte da Europa, inspirou-se numa campanha similar, vigente há décadas na Austrália, vulgarmente conhecida como "slip, slop, slap" (slip on a shirt, slop on sunscreen and slap on a hat) - em tradução livre, "põe uma t-shirt, besunta-te com protetor e enfia um chapéu).

O câncer de pele é a forma da doença prevalente na Holanda. As autoridades de saúde nacionais têm identificado aumento recorde de casos nos últimos anos, tendência acompanhada pela Europa em geral.

