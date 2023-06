Kremlin confirma visita de enviado do papa a Moscou

O Kremlin aprecia os esforços do Vaticano para ajudar a resolver a crise na Ucrânia, disse o porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, ao confirmar a chegada a Moscou de um enviado do papa Francisco para conversações de paz.

"Valorizamos muito os esforços e as iniciativas do Vaticano e saudamos a aspiração do papa de contribuir para o fim do conflito armado (na Ucrânia)", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista.

Ele disse que o assessor de Relações Exteriores de Putin conversaria com o enviado, o cardeal Matteo Zuppi, a pedido do presidente russo.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.