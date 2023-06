Morre ex-premiê italiano Silvio Berlusconi

O ex-primeiro-ministro italiano Sílvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12) em um hospital em Milão, informou a RTP - Rádio e Televisão de Portugal, citando a agência italiana ANSA.

Berlusconi, 86 anos, estava internado no Hospital San Raffaele desde sexta-feira (9) devido a uma leucemia crônica.

Nesta manhã, as condições de saúde do dirigente político que mais tempo chefiou o governo italiano no pós-guerra pioraram.

Silvio Berlusconi foi três vezes primeiro-ministro da Itália, em mandatos que somam nove anos no poder.

Foi uma figura controversa e esteve envolvido em vários escândalos fiscais e sexuais.

Ele chegou a ser expulso do Senado, mas o Supremo Tribunal anulou a sentença em 2015.

Em setembro de 2022, voltou ao Senado ao lado de Giorgia Meloni.

O ex-primeiro-ministro sofria de leucemia e recentemente desenvolveu uma infecção pulmonar. Em abril, Berlusconi tinha ficado internado na unidade de terapia intensiva do mesmo hospital, depois de se queixar de falta de ar. Em 2016, foi operado ao coração e, em 2020, passou várias temporadas no hospital por complicações devido à covid-19. Os problemas cardíacos já vinham da década anterior e, ainda nos anos 90, foi operado de um tumor, entre outras complicações.

O líder do partido Forza Italia, magnata da comunicação social e ex-presidente do AC Milan, tinha estado 45 dias no mesmo hospital há três semanas, devido a uma pneumonia e à leucemia.

(Matéria atualizada às 7h15 de hoje - 12/06)

