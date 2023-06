Papa Francisco passa por terapia respiratória e tem boa recuperação

Em comunicado, o Vaticano informou neste domingo (11) que o papa Francisco passou por uma terapia para o ajudar a respirar e se recupera normalmente.

O pontífice permanece internado no Hospital Gemelli, em Roma, após cirurgia para a retirada de uma hérnia intestinal na última quarta-feira (7).

Segundo o Vaticano, o pontífice assistiu à missa de domingo pela televisão e recebeu a comunhão. Os médicos o aconselharam a não rezar a tradicional oração do Ângelus do meio-dia de domingo da varanda do hospital, para evitar tensão no abdômen.



Depois da cirurgia, os médicos disseram ainda que o papa não deverá ter limitações para viagens e outras atividades após a recuperação. Ele tem viagens marcadas a Portugal de 2 a 6 de agosto e para visitar o Santuário de Fátima, e à Mongólia de 31 de agosto a 4 de setembro, um dos lugares mais remotos que ele já visitou.

Todas as audiências foram canceladas até 18 de junho, mas depois disso a programação do papa se mantém, por enquanto.

Tradicionalmente, o papa tira todo o mês de julho de folga, sendo a bênção dominical sua única aparição pública, então ele terá todo o mês para descansar antes da viagem a Portugal.

* Com informações da RTP, Reuters e Vatican news

