Primeiro caso no mundo do vírus Oz é confirmado no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão anunciou que uma mulher, na casa dos 70 anos, que morreu no ano passado, seria o primeiro caso de uma doença infecciosa causada pelo vírus Oz no país, e também o primeiro no mundo. Acredita-se que carrapatos duros sejam portadores do vírus.

O ministério disse que uma mulher morreu de miocardite, ou inflamação dos músculos cardíacos, na província de Ibaraki, ao norte de Tóquio. Ela tinha ido ao hospital se queixando de febre e fadiga. Na época, um carrapato foi encontrado picando a parte superior da perna. Uma autópsia concluiu que ela havia sido infectada pelo vírus Oz.

O governo afirma que se trata do primeiro caso decorrente de uma infecção pelo vírus Oz, seja fatal ou não. Autoridades citam que o contágio pelo vírus não implica necessariamente na morte, uma vez que testes de anticorpos em amostras de sangue no Japão indicam a existência de pessoas infectadas por ele.

Picada de carrapto

Ainda não se sabe exatamente como uma pessoa contrai o vírus, mas picada de carrapatos portadores do vírus é uma causa provável. O Ministério da Saúde está pedindo que as pessoas usem blusas de manga longa e calças compridas quando forem a áreas verdes, onde há possibilidade de encontrar carrapatos.

O vírus foi detectado pela primeira vez no Japão em 2018, em um tipo específico de carrapato duro. Este tipo de carrapato é encontrado na região de Kanto, que inclui Tóquio, e nas regiões central e oeste do país.

