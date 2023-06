Paris: 1 pessoa segue desaparecida, após explosão que feriu mais de 50

Seis pessoas permaneciam em estado grave e uma ainda estava desaparecida nesta quinta-feira (22), um dia depois de uma explosão atingir uma rua perto do histórico Quartier Latin de Paris, informou a promotoria da cidade.

"Esses números ainda podem mudar", disse a promotora Maylis De Roeck à Reuters, acrescentando que cerca de 50 pessoas ficaram feridas na explosão, que incendiou prédios e fez a frente de um edifício desabar na rua.

De duas pessoas inicialmente consideradas desaparecidas, uma foi encontrada no hospital e está sendo tratada, afirmou a promotora, acrescentando: "buscas estão em andamento para encontrar a segunda pessoa".

As autoridades ainda não disseram o que causou a explosão, que, segundo testemunhas, ocorreu após um forte cheiro de gás no local.

A explosão gerou cenas de caos e destruição na histórica Rue Saint Jacques, que vai da Catedral de Notre-Dame à Universidade de Sorbonne, no momento em que as pessoas voltavam do trabalho para casa.

Também destruiu a fachada de um prédio que abriga a escola de design da Paris American Academy, popular entre os estudantes estrangeiros.

Florence Berthout, prefeita do distrito de Paris onde ocorreu a explosão, disse que 12 alunos que deveriam estar nas salas de aula da academia na ocasião foram felizmente visitar uma exposição com seu professor.

"Caso contrário, [o número de vítimas] poderia ter sido absolutamente horrível", declarou Florence.