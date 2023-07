Ataque russo em Odesa mata um e danifica catedral ucraniana

Um ataque aéreo russo ao porto de Odesa, no sul da Ucrânia, no início deste domingo (23), matou um, feriu quase 20 e danificou gravemente uma catedral ortodoxa, afirmaram autoridades ucranianas, acrescentando que o ícone da padroeira da cidade foi recuperado sob os escombros.

"Odesa: outro ataque noturno dos monstros", disse Oleh Kiper, governador da região de Odesa, no aplicativo de mensagens Telegram.

Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas, incluindo quatro crianças, nos ataques com mísseis que também destruíram seis casas e prédios de apartamentos. Quatorze pessoas foram hospitalizadas.

A Catedral Spaso-Preobrazhenskyi, ou Catedral da Transfiguração, foi severamente danificada. A maior igreja de Odesa, está localizada no centro histórico da cidade, que é um patrimônio mundial da UNESCO.

O arquidiácono da catedral, Andriy Palchuk, informou à Reuters que o ataque com míssil iniciou um incêndio que afetou apenas um canto da catedral contendo artefatos religiosos não históricos para compra por fiéis.

"Quando a capela do altar direito - a parte mais sagrada da catedral - foi atingida, um pedaço de míssil voou por toda a catedral e atingiu a área onde exibimos ícones, velas e livros para compra", disse ele.

O Ministério da Defesa da Ucrânia lembrou que a catedral já foi "destruída duas vezes" - pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo líder soviético, Joseph Stalin.

A catedral do início do século 19 foi demolida em 1936 como parte das campanhas antirreligiosas de Stalin e reconstruída quando a Ucrânia conquistou a independência de Moscou em 1991.

Partes do edifício foram destruídas, os pisos cobertos de escombros e pedaços foram arrancados das paredes ornamentadas da catedral. Vários moradores das redondezas vieram ajudar na limpeza dos escombros.

O Ministério da Defesa da Rússia relatou ataques a alvos na área, mas negou que tenha atingido a catedral e disse que o prédio provavelmente foi atingido por um míssil antiaéreo ucraniano.

A Rússia atacou Odesa com mísseis e drones várias vezes desde que se retirou na segunda-feira de um acordo de um ano que permitia a exportação segura de grãos da Ucrânia dos portos do Mar Negro. Os portos de Odesa foram o ponto de partida para o grão que sai da Ucrânia no acordo negociado com a Turquia e a ONU.

O presidente Volodymyr Zelenskiy condenou o ataque de domingo e prometeu vingança.

"Não pode haver desculpa para o mal russo. Como sempre, esse mal vai perder. E definitivamente haverá uma retaliação aos terroristas russos por Odesa. Eles vão sentir essa retaliação", disse ele no Twitter.

