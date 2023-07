Lançamento de foguetes a partir do Líbano provoca ataque israelense

Dois foguetes foram disparados do sul do Líbano em direção a Israel nesta quinta-feira (6), provocando ataques transfronteiriços pelos militares israelenses, disseram fontes de ambos os lados.

O incidente ocorreu em meio ao aumento das tensões entre árabes e israelenses depois que Israel conduziu nesta semana uma de suas maiores incursões militares em décadas na Cisjordânia ocupada, visando o campo de Jenin, um reduto de militantes palestinos.

Três fontes de segurança no Líbano disseram que dois foguetes foram disparados contra Israel, um deles caindo em território libanês e o segundo perto de uma área disputada na fronteira.

Depois de inicialmente dizer que não havia indícios de incidentes incomuns em seu lado da fronteira, os militares israelenses disseram que um projétil havia explodido ali. Não houve comentário sobre dano.

"Em resposta, a IDF [Forças de Defesa de Israel] está atacando a área de onde o lançamento foi realizado em território libanês", disse um comunicado militar.

Acrescentou que as comunidades israelenses perto da fronteira não receberam nenhuma instrução especial. Durante grandes agitações, Israel geralmente ordena que os civis dentro do alcance se protejam.

Testemunhas da Reuters viram nuvens de fumaça branca subindo do sul montanhoso. Um morador de Wazzani, o vilarejo no sul do Líbano onde um dos foguetes caiu, disse que fogo de artilharia atingiu o local vindo da direção de Israel.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que cerca de 15 projéteis disparados de Israel atingiram o Líbano.

Não houve reivindicação de responsabilidade pelo lançamento de foguetes do Líbano. O primeiro-ministro interino Najib Mikati disse que estava acompanhando o assunto com o comandante do Exército libanês.

O Hezbollah, poderoso grupo libanês apoiado pelo Irã, que controla o sul do Líbano e travou várias guerras com Israel, expressou apoio à causa palestina durante a operação israelense desta semana na cidade de Jenin, na Cisjordânia.

O Hezbollah não comentou os relatos de disparos de foguetes.

