Mais soldados do grupo Wagner se aproximam da fronteira polonesa

Centenas de soldados do Grupo Wagner se aproximaram da cidade de Grodno, em Belarus, perto da fronteira polonesa, disse o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, neste sábado (29).

A Polônia - antiga integrante do Pacto de Varsóvia que se tornou membro da aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em 1999 - está preocupada com a possibilidade de que a guerra respingue em seu território, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Tensões na fronteira

No começo deste mês, a Polônia começou a mobilizar mais de mil tropas para a região leste do país, entre preocupações de que a presença de soldados do Grupo Wagner em Belarus possa levar a tensões maiores na fronteira.

“A situação está ficando cada vez mais perigosa. Provavelmente eles (os soldados do Wagner) estarão disfarçados de guardas de fronteira de Belarus e ajudarão imigrantes ilegais a entrarem no território polonês e desestabilizar a Polônia”, disse Morawiecki, em entrevista coletiva em Gliwice, no oeste do país.

“Eles provavelmente tentarão entrar na Polônia fingindo que são imigrantes ilegais e isso representa uma ameaça adicional”, disse Morawiecki.

