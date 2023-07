Papa pede a líderes mundiais mais esforço contra mudanças climáticas

O Papa Francisco disse neste domingo (23) que as recentes ondas de calor em muitas partes do mundo e as enchentes em países como a Coreia do Sul mostraram que ações mais urgentes são necessárias para combater as mudanças climáticas.

"Por favor, renovo meu apelo aos líderes mundiais para que façam algo mais concreto para limitar as emissões de poluentes", afirmou o Papa no final de seu discurso do Angelus às multidões da Praça de São Pedro.

"É um desafio urgente, inadiável, diz respeito a todos. Protejamos a casa de todos nós", acrescentou.

Francisco tem pedido às nações que abandonem rapidamente os combustíveis fósseis e faz da proteção do meio ambiente uma pedra angular de seu pontificado. Ele observou em sua encíclica "Laudato Si" (Louvado Seja), lançada em 2015, que o planeta estava "começando a parecer cada vez mais com uma imensa pilha de sujeira".

Neste domingo, o Papa expressou solidariedade àqueles que sofrem com a crise climática e àqueles que os ajudam.

Partes do sul dos Estados Unidos sofreram uma onda de calor recorde, enquanto temperaturas extremas também foram registradas na China e no sul da Europa, incluindo Itália e Grécia.

