Rússia ataca rota vital de exportação da Ucrânia no rio Danúbio

A Rússia destruiu armazéns de grãos ucranianos no rio Danúbio e feriu sete pessoas em um ataque de drones nesta segunda-feira (24), expandindo a área-alvo de uma campanha aérea lançada na semana passada depois de se retirar do acordo de grãos do Mar Negro, informou o governo de Kiev.

Os ataques da semana passada visaram principalmente os portos marítimos de Odesa, mas os ataques antes do amanhecer desta segunda-feira atingiram a infraestrutura ao longo do rio Danúbio, uma rota alternativa de exportação que é vital para Kiev após o fim do acordo de um ano que permite exportações seguras de grãos ucranianos via Mar Negro.

"Os terroristas russos atacaram novamente a região de Odesa durante a noite. A infraestrutura portuária no rio Danúbio é o alvo desta vez", escreveu o governador regional Oleh Kiper, no aplicativo de mensagens Telegram.

Os contratos futuros globais de trigo e milho registraram forte alta com preocupações de que os ataques da Rússia e mais combates, incluindo um ataque de drones a Moscou, possam ameaçar as exportações e o transporte de grãos.

O site de notícias Reni-Odesa citou uma autoridade local dizendo que três armazéns de grãos foram destruídos na cidade portuária de Reni, no Danúbio, em um ataque envolvendo cerca de 15 drones.

Exportações de grãos

Desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro do ano passado, a Ucrânia expandiu as exportações de grãos por via terrestre da União Europeia para cerca de um milhão de toneladas por mês, com grandes volumes sendo exportados de portos romenos e ao longo do Danúbio.

"Nos últimos meses, a Rússia não atacou a infraestrutura de grãos terrestres e fluviais da Ucrânia", disse um trader (investidor do mercado financeiro) europeu. “Qualquer interrupção desse tráfego pode afetar rapidamente o abastecimento internacional de grãos", acentuou.

Outro trader europeu de grãos disse: "É claramente um ataque à infraestrutura adicional de exportação de grãos ucraniana. A grande preocupação é se esta é uma tentativa de parar completamente a exportação por terra."

Autoridades ucranianas não disseram exatamente o que foi atingido ou onde, mas a polícia informou que armazéns que guardavam safras de grãos foram atingidos junto com tanques para atingir outros tipos de carga, causando um incêndio.