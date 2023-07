Rússia lança ataques aéreos a Kiev durante reunião da Otan na Lituânia

A Rússia lançou uma onda de ataques de drones kamikaze contra Kiev e outras cidades pela segunda noite consecutiva, disseram militares da Ucrânia nesta quarta-feira (12), horas antes de o presidente Volodymyr Zelenskiy se encontrar com líderes da Otan em uma cúpula na Lituânia, Vilnius.

A Rússia lançou 15 drones Shahed iranianos durante a noite, com as forças de defesa da Ucrânia abatendo 11 deles, disse a Força Aérea do país no aplicativo de mensagens Telegram.

Ihor Taburets, chefe militar da região de Cherkasy, a sudeste de Kiev, disse no aplicativo que, como resultado dos ataques com drones, duas pessoas ficaram feridas após um incêndio em uma instalação de infraestrutura não residencial.

"Uma noite difícil... O inimigo atacou nossa área com 'Shaheds'", afirmou Taburets.

Não se sabia imediatamente quantos drones foram lançados em Cherkasy e quantos em Kiev.

"No 504º dia da invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia, o inimigo lançou outro ataque aéreo contra a capital", disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, também no Telegram.

Conselho Otan-Ucrânia

Sirenes de ataque aéreo soaram sobre Kiev e em toda a Ucrânia por várias horas e os combates continuaram enquanto os líderes da Otan se reuniam para uma cúpula que o Kremlin criticou, alertando que Moscou responderia para proteger sua própria segurança.

Zelenskiy participa da sessão inaugural do Conselho Otan-Ucrânia nesta quarta-feira na capital da Lituânia, Vilnius. O conselho foi estabelecido para aproximar Kiev e a aliança militar transatlântica, que tem 31 membros.

"Nossa defesa é a prioridade", declarou Zelenskiy no Telegram na noite de terça-feira (11) antes da reunião. "Mais proteção para nossos guerreiros - mais proteção da vida para toda a Ucrânia."

As Forças Armadas ucranianas disseram em sua atualização matinal diária que as forças russas realizaram 65 ataques aéreos e dispararam pelo menos 71 vezes a partir de sistemas de foguetes de armas pesadas contra posições de tropas ucranianas e áreas povoadas ao longo da linha de frente no último dia.

A Reuters não pôde verificar de forma independente o relato do campo de batalha. Segundo a agência de notícias russa TASS, agrupamentos militares disseram que haviam repelido vários ataques ucranianos na região de Luhansk no dia anterior.

É proibida a reprodução deste conteúdo