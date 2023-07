"Ucrânia está mais próxima que nunca da Otan", diz secretário-geral

Jens Stoltenberg reiterou nesta quarta-feira (12) que a Ucrânia está "no caminho" para aderir a Organização do Acordo do Atlântico Norte (Otan). Em coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao fim da cúpula de Vilnius, o secretário-geral da aliança insistiu na ideia de que o país invadido pela Rússia acabará por se tornar membro da organização.

“A Ucrânia está mais próximo da Otan do que nunca", começou por afirmar aos jornalistas, ao acrescentar que os "aliados reafirmaram que a Ucrânia se tornará membro da aliança e concordaram em retirar os requisitos para a adesão".

“Iremos lançar o convite para que a Ucrânia se junte à Otan quando os aliados concordarem que as condições estão preenchidas”, disse ainda, frisando que esta "é uma mensagem de união, forte, no caminho para que a Ucrânia se torne membro."

“Temos de garantir que, quando esta guerra terminar, há um plano para a segurança da Ucrânia, para que a história não se repita".

De acordo com Stoltenberg, os aliados vão prestar "assistência de longo prazo à Ucrânia", para garantir "proteção contra a Rússia quando esta guerra acabar”.

“As decisões tomadas aqui em Vilnius marcam o início de um novo capítulo na relação entre a Otan e a Ucrânia. Hoje estamos em um patamar de igualdade. Espero que, em breve, possamos nos encontrar como aliados", terminou, dirigindo-se ao presidente ucraniano.

Ucrânia

Zelensky admite ser “compreensível” que Ucrânia não entre na Otan no imediato

O presidente ucraniano mudou de postura e admitiu hoje que os ucranianos percebem que não podem entrar para a Otan enquanto a guerra com a Rússia estiver ocorrendo

“Percebemos que tenham medo de falar da nossa adesão à Otan neste momento, porque ninguém quer que aconteça uma guerra mundial”, disse Volodymyr Zelensky durante uma coletiva de imprensa ao lado do secretário-geral da Otan.

“Somos pessoas civilizadas e percebemos que não podemos pertencer à Otan enquanto estivermos no decorrer de uma guerra. Isto é claro”, acrescentou.

As palavras de Zelensky revelam uma mudança de postura depois de, na segunda-feira, ter afirmado que era “absurdo” a Ucrânia não receber uma data ou um convite formal para a entrada na aliança militar nesta cúpula, que ocorre em Vilnius.

Embora deixe claro que um convite para a entrada na aliança teria sido “ideal”, Zelensky destaca os resultados positivos desta cimeira e reconhece que foram dados "passos importantes" para simplificar o processo de adesão à Otan.

“Hoje sabemos com certeza que a Ucrânia vai ser membro da Otan. E esta foi a primeira vez em todos os encontros que eu tive [com os aliados] que ouvi tanta certeza que vamos ser membros da aliança, quando tivermos condições para tal.”

