Cheias e incêndios obrigam Eslovênia e Chipre a pedir ajuda à UE

A Eslovênia e o Chipre requereram nesse domingo o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE) por causa dos incêndios e das cheias que atingem parte do território dos dois países.

Em comunicado divulgado hoje, a Comissão Europeia anunciou o pedido feito pelos dois Estados-membros. Em resposta ao pedido esloveno, a França vai enviar duas escavadoras e engenheiros e a Alemanha, duas pontes prefabricadas, duas escavadoras e pessoal.

O Copérnico, sistema de satélites da UE, apresentou diversos mapas das regiões afetadas na Eslovênia. As autoridades eslovenas consideraram as cheias dos últimos dias as piores na história recente do país.

Há mortos e milhares de pessoas precisaram deixar as casas para escapar às cheias, enquanto persistem as condições climáticas adversas para esta época do ano e que continuam a fazer transbordar os rios.

O Chipre solicitou o mecanismo europeu por causa dos incêndios que devastam parte significativa do país. A União Europeia "vai mobilizar duas aeronaves Canadair" que estão na Grécia, país que enviará 20 toneladas de líquido para combater o fogo, por meio do Mecanismo de Proteção Civil. A UE informou que "está preparada para ir mais longe se houver necessidade".

