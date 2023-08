China defende rápida expansão do Brics

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira (23) a rápida expansão do Brics e esforços para promover uma governança global mais justa e razoável. Ele deu as declarações ao discursar na 15ª Cúpula do Brics, realizada em Joanesburgo, na África do Sul.

A definição sobre os critérios para uma eventual ampliação do Brics, hoje formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul, está na pauta da cúpula. Mais de 20 países já manifestaram formalmente interesse em integrar o Brics, como Irã, Arábia Saudita e Argentina.

Nesta terça-feira (22), Xi Jinping disse que espera trabalhar com outros líderes do Brics para discutir planos de solidariedade e desenvolvimento do bloco na nova era, se esforçar por uma cúpula frutífera nesta edição e lutar por uma governança global mais justa e equitativa.

O presidente Xi Jinping teve um encontro com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, depois de ter chegado na segunda-feira (21) à África do Sul.

Ramaphosa disse que os países do Sul Global, incluindo a África do Sul, esperam fortalecer a solidariedade e a cooperação com a China para juntos enfrentarem melhor os desafios e promoverem o estabelecimento de uma ordem internacional mais equitativa, justa e racional.

* Com informações da Agência Xinhua