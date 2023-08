China usa robôs inteligentes para manter telescópio Fast

Uma equipe de engenheiros chineses projetou um carro-robô inteligente que pode limpar, consertar e concluir o trabalho de substituição no Radiotelescópio Esférico de Abertura de 500 metros (Fast) do país, o maior telescópio individual do mundo e o mais sensível.

Manter 2.225 alvos de laser em um prato esférico gigante, com área receptora equivalente a 30 campos de futebol, é um grande desafio. A superfície reflexiva do telescópio é feita de placas de alumínio de um milímetro de espessura, tornando-as incapazes de suportar o peso de um adulto normal.

O robocar desenvolvido recentemente é capaz de rodar em todas as direções e cumprir tarefas de substituição automaticamente, mesmo em uma inclinação íngreme de 56 graus, de acordo com o Instituto de Automação da Academia Chinesa de Ciências, que projetou o equipamento.

O sistema já foi utilizado pelos serviços de manutenção do Fast, melhorou significativamente a eficiência e reduziu os riscos de segurança.

Localizada em uma depressão profunda e redonda no condado de Pingtang, na província de Guizhou, sudoeste da China,o Fast iniciou suas operações formais em janeiro de 2020 e foi divulgado oficialmente para o mundo em 31 de março de 2021.

