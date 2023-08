Coreia do Norte sinaliza reabertura com saída de voo de passageiros

Um voo da Air Koryo, de Pyongyang, capital norte-coreana, pousou em Pequim no início desta terça-feira (22) pela primeira vez desde o início dos lockdowns da pandemia de covid-19 em 2020, quando a Coreia do Norte abre sua fronteira para algumas viagens de passageiros.

O voo JS151 chegou às 9h17, pouco antes do horário previsto. Não ficou imediatamente claro quem estava a bordo, mas empresas de turismo ocidentais que operavam na Coreia do Norte disseram que parecia ser um voo especial que, no retorno, levaria de volta norte-coreanos que ficaram presos na China durante anos de fechamento de fronteiras.

O voo ocorre em meio a lenta reabertura de um dos países mais isolados política e economicamente do mundo.

O tráfego de trens de carga e navios aumentou lentamente no último ano, mas a Coreia do Norte apenas começou a permitir algumas viagens internacionais de passageiros.

Pela primeira vez desde antes da pandemia, as delegações dos governos chinês e russo voaram para Pyongyang no mês passado e, na semana passada, ônibus transportando atletas norte-coreanos para um torneio de taekwondo no Cazaquistão cruzaram a fronteira com a China.

Fotos da agência de notícias sul-coreana Yonhap mostram filas de pessoas fazendo check-in para o voo de volta de Pequim para Pyongyang, com grandes pilhas de caixas embrulhadas e bagagens.

A Air Koryo também programou voos para Vladivostok na sexta-feira, disse um diplomata à Reuters, no que seriam seus primeiros voos para a Rússia desde a pandemia.

"Esse voo ainda não é uma retomada completa da rota, é um voo especial para os coreanos apenas para levar as pessoas para casa depois de anos presos no exterior", disse Simon Cockerell, gerente geral da Koryo Tours, com sede em Pequim.

