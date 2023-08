Ucrânia deve enviar parlamentares para reunião de líderes de câmaras

A Ucrânia planeja enviar o chefe de seu parlamento e outros legisladores para a conferência de presidentes de câmaras do Grupo dos Sete, marcada para setembro, em Tóquio.

Fontes afirmam que o presidente do conselho supremo da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, e nove ou mais outros legisladores participarão da reunião, que terá início em 7 de setembro. O Japão ocupa a presidência do G7 este ano.

Arranjos estariam sendo conduzidos para que os delegados ucranianos possam fazer uma visita de cortesia ao primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio. Eles também devem se reunir separadamente com os chefes dos parlamentos de outros países do G7.

O mesmo grupo estaria com uma visita programada a Kyoto, uma cidade irmã da capital ucraniana, Kiev.

Sensação de crise

A contraofensiva da Ucrânia continua, quase 18 meses após o início da invasão russa. Contudo, há uma crescente sensação de crise entre os ucranianos de que países do Ocidente possam vir a se cansar de oferecer apoio a eles.

Aparentemente, a delegação ucraniana pretende buscar a cooperação diretamente dos parlamentos de outros países na esperança de garantir maior ajuda militar, assim como apoio à reconstrução do país.

