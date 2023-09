Colômbia foi país mais perigoso para ambientalistas em 2022

A Colômbia foi o lugar mais perigoso para ambientalistas em 2022, com pelo menos 60 defensores ambientais e de direitos fundiários mortos no país, disse o grupo de defesa britânico Global Witness em relatório divulgado nessa terça-feira (12).

A organização não governamental (ONG) Global Witness descobriu que pelo menos 177 ambientalistas foram mortos em todo o mundo no ano passado. A América Latina foi responsável por 88% dos assassinatos.

“Na Colômbia e em outros lugares, os povos indígenas, as comunidades afrodescendentes, os pequenos agricultores e os ativistas ambientais foram cruelmente visados”, disse Laura Furones, conselheira sênior da Campanha de Defensores da Terra e do Meio Ambiente da Global Witness.

As conclusões do relatório recolocaram a Colômbia no topo da lista dos países mais violentos para os ambientalistas, depois de os assassinatos terem diminuído em 2021 em comparação com os anos de 2019 e 2020.

Desde que assumiu o poder em agosto do ano passado, o governo do presidente Gustavo Petro, de esquerda, prometeu intensificar as iniciativas para deter a violência.

“É realmente uma estatística vergonhosa para o país”, disse a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, em mensagem de vídeo.

Em outubro do ano passado, o governo Petro aprovou lei que ratifica o acordo de Escazu sobre proteção ambiental.

O acordo, adotado na região homônima de Escazu, na Costa Rica, em março de 2018, inclui disposições para proteger os ambientalistas, entre outras. A lei ainda não foi aprovada pelo Tribunal Constitucional da Colômbia.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.