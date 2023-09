Escolas chinesas devem garantir atividade física para prevenir miopia

As escolas primárias e secundárias chinesas foram solicitadas a garantir que os alunos pratiquem pelo menos duas horas de atividade física diariamente, com uma hora durante e outra fora do horário escolar, de acordo com uma circular do Ministério da Educação sobre prevenção e controle da miopia.

As escolas com os recursos necessários são incentivadas a estenderem as sessões diárias de atividades ao ar livre dos alunos para uma duração de duas horas, de acordo com a normativa emitida pelo ministério anunciando o lançamento de uma campanha nacional de um mês, em setembro, a fim de prevenir e controlar a miopia.

O documento também enfatiza a necessidade de as escolas ajustarem o tempo de ensino com dispositivos eletrônicos de forma científica e razoável, implementando um limite diário na carga total de dever de casa para os alunos e garantindo que eles tenham tempo de sono adequado.

Além disso, as escolas devem orientar os alunos a se envolverem em atividades ao ar livre durante os intervalos do horário escolar e incentivá-los a se concentrarem em objetos distantes para promover a saúde dos olhos.

Reconhecendo o papel crucial dos jardins de infância na prevenção da miopia, a pasta enfatizou a necessidade de controlar a prevalência deste mal entre as crianças da pré-escola e do ensino primário.

O texto também destaca a importância de os pais assumirem um papel ativo na prevenção e no controle da miopia. Eles são incentivados a dar exemplo, limitando tempo de tela, aumentando atividades ao ar livre e criando um ambiente familiar que promova a saúde dos olhos.

