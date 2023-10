Cheia de lago no Himalaia deixa 14 mortos e mais de 100 desaparecidos

Pelo menos 14 pessoas morreram e 102 estão desaparecidas nesta quinta-feira (5), depois que fortes chuvas fizeram com que um lago do Himalaia, no Nordeste da Índia, rompesse suas margens, o pior desastre desse tipo na região em mais de cinco décadas.

O Lago Lhonak, no estado de Sikkim, transbordou nessa quarta-feira, causando grandes inundações que, segundo as autoridades, afetavam a vida de 22 mil pessoas. Esse é o mais recente evento climático letal nas montanhas do Sul da Ásia causado pela mudança climática.

O Departamento de Meteorologia informou que Sikkim recebeu 101 milímetros de chuva nos primeiros cinco dias de outubro, mais que o dobro dos níveis normais, provocando inundações piores do que as ocorridas em outubro de 1968, nas quais cerca de mil pessoas morreram.

O departamento prevê chuvas fortes para os próximos três dias em partes de Sikkim e nos estados vizinhos.

A mais recente inundação foi agravada pela água liberada da represa Teesta V, da estatal NHPC, segundo autoridades locais. Quatro comportas da represa foram levadas pela água e não ficou claro por que elas não foram abertas a tempo, disse uma fonte do governo à Reuters.

Hoje, a Agência de Gerenciamento de Desastres informou que 26 pessoas haviam sido feridas e 102 estavam desaparecidas, 22 das quais militares. Onze pontes foram levadas pela água, dificultando as operações de resgate que já haviam sido afetadas pelas fortes chuvas.

As autoridades da vizinha Bangladesh estavam em alerta, com um funcionário do Conselho Estatal de Desenvolvimento Hídrico avisando que cinco distritos no Norte do país poderiam ser inundados com o aumento do nível do Rio Teesta.

"Estão sendo feitos esforços contínuos para retirar veículos submersos na lama em Burdang, perto de Singtam. A busca pelas pessoas desaparecidas está agora se concentrando nas áreas perto do Rio Teesta", disse um porta-voz da defesa indiana.

Imagens de vídeo da agência de notícias ANI, na qual a Reuters tem participação minoritária, mostraram as águas da enchente subindo em áreas construídas, onde várias casas desabaram. Bases do Exército e outras instalações foram danificadas e veículos foram submersos.

Um relatório de 2020 da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Índia mostrou que os lagos glaciais estão crescendo e representam risco potencialmente grande para a infraestrutura e a vida, à medida que as geleiras do Himalaia estão derretendo devido às mudanças climáticas.

