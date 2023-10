França adota alerta máximo após morte de professor em ataque islâmico

Um homem de 20 anos esfaqueou e matou um professor e feriu gravemente outras duas pessoas em um ataque em uma escola na cidade de Arras, no norte de França, nessa sexta-feira (13), em um incidente classificado pelo presidente Emmanuel Macron como "terrorismo islâmico bárbaro".

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que a França está agora em seu estado de alerta máximo e que o ataque em Arras tem relação com o que está acontecendo no Oriente Médio, onde Israel realiza uma ofensiva militar para eliminar os combatentes do Hamas após os ataques do último fim de semana.

União

Um dia antes, Macron havia incitado os franceses a permanecerem unidos e a se absterem de levar para casa o conflito entre Israel e Hamas.

Ao visitar o local do ataque, Macron prestou homenagem ao professor, Dominique Bernard, cujo corpo ainda estava coberto por sangue.

“(Ele) interveio e, sem dúvida, salvou muitas vidas”, disse Macron. “Nossa escolha é não ceder ao terror, não permitir que nada nos divida,” o presidente.

