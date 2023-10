Rússia acusa Ucrânia de atacar instalação com resíduos nucleares

Um drone ucraniano atingiu uma instalação de armazenamento de lixo nuclear na usina de Kursk, no oeste da Rússia, na última quinta-feira (26), danificando suas estruturas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia neste sábado (28), pedindo a outros governos que condenem "um ato de terrorismo nuclear".

De acordo com uma declaração do ministério, a Ucrânia deveria saber que as suas ações poderiam ter causado uma catástrofe nuclear em grande escala, que teria afetado muitos países.

“Apelamos a todos os governos para que condenem veementemente as ações bárbaras de Kiev, que são extremamente perigosas e podem levar a consequências irreparáveis”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.

A Rússia e a Ucrânia, que operam usinas de energia nuclear, têm trocado acusações regularmente a respeito do risco de uma calamidade nuclear com ataques irresponsáveis, e o órgão de vigilância nuclear da ONU - a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) - tem monitorado de perto, especialmente, a situação na Ucrânia.

Moscou disse na sexta-feira que frustrou o ataque de drones de quinta-feira. Além disso, dois meios de comunicação afirmaram que uma explosão danificou a fachada de um depósito de lixo nuclear. A declaração deste sábado foi a primeira confirmação oficial dos danos.

Zakharova afirmou que um drone repleto de explosivos danificou as estruturas da instalação de resíduos nucleares, enquanto outros dois atingiram um complexo de edifícios administrativos.

“De acordo com dados preliminares, os drones utilizados no ataque à usina nuclear utilizaram componentes fornecidos pelos países ocidentais”, disse ela, acrescentando que tal ataque deve ter tido a permissão dos aliados da Ucrânia ou possivelmente ter sido ordenado por eles.

A usina de Kursk, localizada numa região fronteiriça com a Ucrânia, disse após o ataque que não houve vítimas e que os níveis de radiação e as operações estavam normais.

As autoridades ucranianas não se manifestaram sobre o assunto neste sábado. Kiev geralmente se recusa a confirmar ou negar operações militares em território russo.

Em julho, a Rússia queixou-se de um ataque por drone ucraniano a um prédio residencial em Kurchatov, uma cidade construída às margens de um lago de resfriamento da usina nuclear de Kursk.

Em agosto do ano passado, o serviço de segurança russo FSB afirmou que a segurança em torno das instalações nucleares tinha sido reforçada, após ucranianos terem supostamente destruído as linhas elétricas que abasteciam a usina de Kursk, interrompendo temporariamente o seu funcionamento.

Kursk é uma das várias regiões russas que têm sido regularmente atacadas por drones durante a guerra que já dura 20 meses. O governador de Kursk relatou um ataque anterior de drones a Kurchatov em 1º de setembro.

O incidente de quinta-feira à noite ocorreu um dia após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmar ter sofrido um ataque de drones russos na região ocidental de Khmelnitskyi, na Ucrânia, que provavelmente tinha como alvo a usina nuclear da região.

A AIEA declarou que o ataque destruiu "numerosas janelas" no local, mas não afetou as operações da usina ucraniana ou a sua ligação à rede elétrica.

A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente nenhum dos incidentes.

