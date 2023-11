Candidatos Sergio Massa e Javier Milei votam na Argentina

O candidatos à Presidência da Argentina já votaram neste domingo (19), quando ocorre o segundo turno das eleições e que decidirá quem será o próximo presidente do país.

O ministro da Economia e candidato pela Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, votou às 12h10 na Escola 34, em Buenos Aires. Após votar, ele afirmou à imprensa que “depois de 40 anos de democracia” o segundo turno “é um dia histórico para a Argentina, no qual se define o futuro do país” e apelou aos argentinos para passarem o dia “pensando no futuro com esperança” .

“Acho muito importante que hoje tenhamos a capacidade de saber que estamos iniciando uma nova etapa na Argentina e essa etapa exige, além disso, boa vontade, inteligência, capacidade, mas, acima de tudo, o diálogo e o consenso necessários para nosso país siga um caminho muito mais virtuoso no futuro”, destacou, acompanhado da esposa Malena Galmarini, do filho Tomás e de vários jornalistas que o seguiram até o local de votação.



Questionado sobre a transparência do processo eleitoral, Massa disse que “quando a Câmara Nacional Eleitoral convocou os deputados, os deputados que levantaram algumas dúvidas deixaram certezas de que cumprirão a norma, que a lei será respeitada". O candidato informou que por volta das 17h30 estará presente no Complexo C Art Media em Buenos Aires para aguardar os resultados.

Já o presidenciável de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, votou depois das 12h35. Ele mostrou-se satisfeito com o trabalho realizado por sua equipe “apesar da campanha do medo” e considerou que “é hora de as pessoas falarem”.



O candidato chegou à sede da UTN, no bairro de Almagro, onde um grande número de jornalistas de meios de comunicação nacionais e internacionais o esperava e quase uma centena de seguidores o receberam com gritos de "liberdade".

“Fizemos todo o esforço que pudemos, agora deixem as urnas falarem ”, disse após a votação. “É hora das pessoas falarem, tudo que tinha que ser feito já foi feito”, afirmou.

Questionado sobre as suas expectativas, disse esperar que “os números sejam tão claros que haja um novo presidente eleito” e que “amanhã haja esperança e não continuidade de decadência”.

Votação

Até as 18h, cerca de 35,4 milhões de eleitores argentinos terão votado no segundo turno das eleições presidenciais. Num cenário de profunda crise econômica, com inflação de 142,7% em 12 meses, os candidatos Sergio Massa, atual ministro da Economia, e o ultradireitista Javier Milei travam uma disputa acirrada.

A votação começou às 8h. Mesmo com a previsão de fechamento das seções às 18h (horário de Brasília e local), quem estiver na fila após o horário poderá votar, mas será proibida a entrada de novos eleitores. A expectativa é que o resultado parcial seja conhecido entre as 22h e as 22h30, mas os primeiros números só são divulgados após “um número representativo” de votos apurados, o que está previsto para ocorrer por volta das 21h.

* Com informações da Agência Télam