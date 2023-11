Finlândia fecha passagem em fronteira com Rússia para deter migrantes

A Finlândia erguerá barreiras em quatro pontos de sua fronteira com a Rússia a partir da meia-noite, disseram autoridades nesta sexta-feira (17), em uma tentativa de conter o aumento de imigrantes que Helsinque diz terem sido enviados por Moscou.

A Finlândia tem acusado as autoridades russas de canalizar migrantes para as passagens em retaliação à sua decisão de aumentar a cooperação de defesa com os Estados Unidos. O Kremlin rejeita a alegação.

Barreiras serão erguidas em quatro das nove travessias com a Rússia: Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra e Niirala, informou a Guarda de Fronteira finlandesa.

"Nosso objetivo é usar dispositivos de barreira para impedir a entrada", disse o chefe de assuntos internacionais da Guarda de Fronteira, Matti Pitkaniitty, aos repórteres. As medidas foram uma resposta às mudanças na política de fronteiras da Rússia, acrescentou.

Cerca de 300 solicitantes de asilo, a maioria do Iraque, Iêmen, Somália e Síria, chegaram à Finlândia nesta semana, de acordo com a Guarda de Fronteira.

Cerca de 100 entraram na Finlândia vindos da Rússia somente até o meio-dia desta sexta-feira, segundo as autoridades.

A Finlândia compartilha uma fronteira de 1.340 km com a Rússia, que também serve como fronteira externa da União Europeia.

Helsinque irritou Moscou quando se juntou à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em abril, após décadas de neutralidade, com invasão da Ucrânia pela Rússia.

A partir de sábado, os solicitantes de asilo que chegarem pela Rússia só poderão entregar seus pedidos em duas passagens da fronteira norte, em Salla e Vartius, disse Pitkaniitty.

A agência de fronteiras da União Europeia, Frontex, disse à Reuters que enviará agentes à Finlândia para ajudar na proteção da fronteira.

