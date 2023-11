Número de mortos em enchentes na Somália sobe para quase 100

O número de pessoas mortas pelas inundações causadas por fortes chuvas na Somália subiu para 96, informou a agência de notícias estatal Sonna neste sábado (25).

O número foi confirmado pelo chefe da Agência de Gestão de Desastres do país, Mahamuud Moallin, em mensagem no X, antigo Twitter.

Como o resto do leste e da região do Chifre da África, a Somália tem sido castigada por fortes chuvas que começaram em outubro, causadas pelos fenômenos climáticos El Niño e Dipolo, este no Oceano Índico.

Ambos são padrões climáticos que causam impacto nas temperaturas da superfície dos oceanos e causam chuvas acima da média.

As inundações foram descritas como as piores em décadas e deixaram cerca de 700 mil pessoas deslocadas, segundo as Nações Unidas.

As chuvas intensas provocaram inundações generalizadas em todo o país, provocando deslocamentos e agravando uma crise humanitária já existente, causada por anos de insurgência.

No vizinho Quênia, as inundações já mataram 76 pessoas, segundo a Cruz Vermelha. As chuvas também provocaram deslocamentos generalizados, destruição de estradas e pontes, além de deixarem muitos moradores sem abrigo, bebidas e alimentos, de acordo coma organização Médicos Sem Fronteiras.

*É proibida a reprodução deste conteúdo*