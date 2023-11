Número de mortos em Gaza sobe para 9.061; Israel mata líderes do Hamas

O número total de mortos em Gaza subiu para 9.061 pessoas e 32.000 outras ficaram feridas, disse o porta-voz oficial do Ministério da Saúde local nesta quinta-feira (2).

Entre os mortos estão 3.760 crianças e 2.326 mulheres, disse o porta-voz.

Pelo menos 195 palestinos foram mortos em ataques israelenses ao campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza, na terça e nesta quarta-feira, informou o gabinete de mídia do governo do Hamas.

Cerca de 120 ainda estavam desaparecidos sob os escombros, e pelo menos 777 ficaram feridos, disse o gabinete em um comunicado.

Israel disse que tinha como alvo e matou líderes do Hamas no campo.

As forças militares israelenses emitiram um comunicado dizendo que seus caças atingiram um complexo de comando e controle do Hamas em Jabalia "com base em informações precisas", matando o chefe da unidade de mísseis antitanque do grupo islâmico, Muhammad A'sar.

“O Hamas constrói deliberadamente a sua infraestrutura terrorista sob, ao redor e dentro de edifícios civis, colocando intencionalmente em perigo os civis de Gaza”, afirmou o comunicado.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.