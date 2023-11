Otan: parlamento turco adia aprovação de protocolo de adesão da Suécia

A comissão de Relações Exteriores do Parlamento da Turquia adiou nesta quinta-feira (16) uma votação sobre a entrada da Suécia na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), outro revés às esperanças do país nórdico de se juntar à aliança, após 18 meses de espera.

O presidente do colegiado, Fuat Oktay, disse que a comissão, controlada pelo partido governista do presidente Tayyip Erdogan, realizará mais discussões e pode colocar o projeto de lei na agenda na próxima semana, mas ele não estabeleceu um calendário claro.

"Para todos os nossos parlamentares aprovarem a entrada da Suécia na Otan, eles precisam estar totalmente convencidos. Vamos discutir tudo isso em nossa [próxima] reunião do comitê [sobre o assunto]", disse Oktay a repórteres, depois de horas de debate.

Erdogan disse este mês que tentaria facilitar o processo de ratificação, mas acrescentou que a Suécia não fez o bastante contra militantes curdos.

Para ser ratificado, o projeto de lei precisa ser aprovado pela comissão antes de passar por uma votação completa do Parlamento, o que pode acontecer dias ou semanas depois.

Erdogan, então, o sancionaria para concluir o processo, cuja duração frustrou aliados de Ancara e testou suas relações com o Ocidente.

Suécia e Finlândia pediram entrada na Otan em maio do ano passado, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

