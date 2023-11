Representante da ONU diz que doenças e fome são inevitáveis em Gaza

O chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta quinta-feira (16) que surtos de doenças e fome parecem "inevitáveis" em Gaza, após semanas de ataques israelenses ao enclave palestino densamente povoado.

Em briefing informal para os Estados-membros da ONU em Genebra, depois de visitar o Oriente Médio, Volker Turk disse que o esgotamento do combustível seria "catastrófico" em Gaza, levando ao colapso dos sistemas de esgoto e de saúde e acabando com a escassa ajuda humanitária que está sendo fornecida.

"Surtos maciços de doenças infecciosas e fome parecem inevitáveis", disse Turk, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou sobre "tendências preocupantes" na disseminação de doenças em Gaza, dizendo que houve um número excepcionalmente grande de casos de doenças que causam diarreia no enclave, onde bombardeios e uma operação terrestre interromperam o sistema de saúde, o acesso à água potável e fizeram com que as pessoas se aglomerassem em abrigos.

Turk, que descreveu o bombardeio de Israel como "de uma intensidade raramente experimentada neste século", também expressou preocupação com o aumento da violência e da discriminação contra os palestinos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental.

"Na minha opinião, isso cria uma situação potencialmente explosiva, e quero deixar claro: estamos muito além do nível de alerta precoce", disse Turk.

"Estou tocando o alarme mais alto possível sobre a Cisjordânia ocupada."

