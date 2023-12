Desabamento de mina no Peru deixa sete mortos

Pelo menos sete mineiros morreram nessa quinta-feira (21) devido ao desabamento parcial de uma mina na aldeia de La Rinconada, situada a mais de 5 mil metros acima do nível do mar, no Sudeste do Peru.

Os corpos dos mineiros foram encontrados por um colega de trabalho a 1.500 metros de profundidade. Ele conseguiu retirá-los da mina com a ajuda de um veículo, de acordo com o jornal peruano La República.

A Polícia Nacional do Peru deslocou-se ao local do incidente, na região de Puno, e confirmou a morte dos sete homens, afirmando que os corpos apresentavam sinais de fraturas nos braços e pernas.

As autoridades peruanas disseram que estão investigando o acidente, mas admitiram que as vítimas, cujos corpos apresentavam queimaduras de primeiro e segundo graus, estariam trabalhando ilegalmente.

A polícia acredita que as mortes tenham ocorrido porque os mineiros não conseguiram escapar a tempo de uma detonação controlada ou por um acidente com explosivos.

A área em torno da aldeia de La Rinconada é conhecida por suas minas de ouro.

