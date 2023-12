Pequim tem maior número de horas abaixo de 0°C em dezembro desde 1951

A capital da China, Pequim, quebrou o recorde de horas de temperaturas abaixo de zero para um mês de dezembro, estabelecido em 1951, depois que uma onda de frio varreu partes do país e trouxe nevascas.

Partes do norte e do nordeste da China experimentaram um frio recorde desde a semana passada, com algumas áreas no nordeste atingindo -40º Celsius, à medida que o ar frio cortante descia do Ártico.

Até este domingo, um observatório meteorológico em Pequim registrou mais de 300 horas de temperaturas abaixo de zero, com início em 11 de dezembro, o máximo para um mês de dezembro desde que os registros começaram em 1951, de acordo com o jornal Beijing Daily, apoiado pelo Estado.

A capital também sofreu nove dias consecutivos de temperaturas abaixo de -10°C neste período, acrescentou o Beijing Daily.

Várias cidades da província central chinesa de Henan, a sudoeste de Pequim, estão vivendo uma crise de fornecimento de aquecimento, com a oferta de energia térmica na cidade de Jiaozuo sob pressão para garantir o abastecimento.

As caldeiras de aquecimento da JiaoZuo WanFang Aluminium Manufacturing, uma dos principais fornecedoras da cidade, quebraram, deixando algumas áreas com necessidade urgente de mais abastecimento, informou a mídia estatal neste domingo.

A empresa está se esforçando para consertar o defeito e espera retomar o fornecimento em 26 de dezembro, informou a imprensa estatal, sem especificar o número de caldeiras que quebraram.

A JiaoZuo WanFang Aluminium não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail pela Reuters.

A cidade irá suspender o fornecimento de aquecimento para a maioria das empresas, exceto aos prestadores de serviços essenciais, como hospitais e centros de idosos, para priorizar o uso residencial. No entanto, alguns complexos residenciais ainda serão impactados durante o período de manutenção dos equipamentos, segundo os meios de comunicação.

Duas outras cidades de Henan – Puyang e Pingdingshan – já suspenderam a oferta de aquecimento a departamentos governamentais e instituições administrativas para priorizar o uso residencial, disseram os governos locais, citando o clima extremamente frio.

A expectativa é que uma massa de ar quente vá do norte ao sul do país, elevando as temperaturas a partir do fim de semana.

A partir das 14h deste domingo (3h no horário de Brasília), as temperaturas em muitas áreas no centro e leste da China subiram um pouco, avançando em algumas áreas mais de 10°C, disse a autoridade meteorológica do país.

